28 ножевых ранений нанес мужчина супруге во время ссоры в Павлодаре

Между обвиняемым и его женой возникла ссора из-за бракоразводного процесса. Находясь в квартире, мужчина нанес своей супруге 28 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте преступления.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор за убийство с особой жестокостью. Вина была доказана благодаря показаниям свидетелей, потерпевших, с помощью экспертиз и других данных.

Как сообщили в суде, прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы. Обвиняемый и его адвокат ходатайствовали исключить признак «особая жестокость» и переквалифицировать действия на часть 1 ст. 99 УК, назначив минимальное наказание.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное признание вины суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении УИС максимальной безопасности. Пресс-служба СМУС Павлодарской области

В результате исковые требования потерпевших удовлетворили в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.