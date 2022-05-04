Гордость за наших: ВК «Алтай» о развитии волейбола в Казахстане

Финал клубного Чемпионата Азии по волейболу закончился зрелищной схваткой между казахстанскими клубами. Результат превзошел все ожидания — со счетом 3:2 ВК «Куаныш» одержал историческую для молодого клуба из Петропавловска победу. Кроме того, знаменательным является тот факт, что чемпионами Азии второй год подряд становятся спортсменки из Казахстана.

В 2021 году титул принадлежал усть-каменогорскому «Алтаю», который выступает при поддержке официального партнера Parimatch. Несмотря на поражение в финале, команда вдохновлена развитием спорта в родной стране. Капитан команды Сана Анаркулова и легионер Даница Раденкович поделились своими идеями о том, как можно поднять уровень волейбола в Казахстане еще выше.

Фото: ВК «Алтай»

— Какие требуются улучшения для дальнейшего развития волейбола в вашей команде и на национальном уровне?

Сана: Нужно больше международных соревнований, игр с европейскими командами, которые гораздо выше по уровню. Возможно даже участие в других лигах, чтобы набираться опыта с самыми разными соперниками.

Даница: Я думаю, что необходимо поднять конкуренцию и соперничество между командами во внутреннем первенстве. Было бы здорово допустить большее количество легионеров в команды и пересмотреть лимиты. Например, ограничить количество легионеров на поле до трех, а в командах – до четырех-пяти. Сильнейшие чемпионаты мира действуют по такому принципу или не ограничивают клубы вообще. Иностранные игроки усиливают конкуренцию внутри команды, тем самым мотивируя местные таланты работать усерднее и добиваться большего.

Фото: ВК «Алтай»

— Наблюдаете ли вы за развитием молодежных клубов в Казахстане? Как, по-вашему, можно сделать из них будущих чемпионов Азии или даже мира?

Сана: Я стараюсь следить за нашими дублерами, девушками до 20 лет. Где-то им не хватает опытных тренеров, где-то – финансирования, более выгодных условий. Все это в совокупности дает результат. Нужны частые поездки и выезды. По себе знаю, что именно в этом возрасте игровой опыт как никогда важен.

Даница: Для развития молодых игроков в Казахстане необходимо привлекать профессиональных людей, которые смогут развивать и отбирать перспективные таланты. Их должны сопровождать молодые казахстанские тренеры, у которых есть стремление к знаниям и обучению. Постоянное развитие важно не только для игроков, но и для тренерского состава. Можно изучить устройство лучших мировых клубов и первое время следовать по их стопам.

Фото: ВК «Алтай»

— Какие чувства вы испытали после финала Чемпионата Азии?

Сана: Смешанные. Разочарованы, что уступили и не сможем повторно выступить в клубном чемпионате мира. В то же время мы гордимся, что второй год подряд побеждает команда из Казахстана. Это значит, что мы растем, и скоро весь мир будет следить за нашими достижениями.

Даница: Нам немного не хватило, но в целом это был успешный сезон. У нас было в два раза больше игр, чем у других команд, и много дальних поездок. Мы набрались опыта и вернемся еще сильнее.

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