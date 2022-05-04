Получал денежные вознаграждения: начальника региональной структуры КТЖ признали виновным

В 2016 по 2021 год Тусупов С.И. в группе с гражданами Иманбеком С.М. и Сарсембиновым Т.М., превышая свои должностные полномочия, на системной основе незаконно собирали деньги с работников.

Осужденный заключал договоры на ремонт АТС, работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов С.И. получал денежные вознаграждения.