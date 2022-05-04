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Законодательство РК
17:21 04.05.2022

Получал денежные вознаграждения: начальника региональной структуры КТЖ признали виновным

взятка Фото: Zakon.kz
Должностные полномочия превышал начальник Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» Тусупов С.И. и в результате похитил бюджетные деньги. Этот факт выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Павлодарской области, передает Zakon.kz.

В 2016 по 2021 год Тусупов С.И. в группе с гражданами Иманбеком С.М. и Сарсембиновым Т.М., превышая свои должностные полномочия, на системной основе незаконно собирали деньги с работников.

Осужденный заключал договоры на ремонт АТС, работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов С.И. получал денежные вознаграждения.

Судом Павлодара граждане Тусупов С.И., Иманбек С.М. и Сарсембинов Т.М. признаны виновными и приговорены к различным видам наказания. Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Ирина Лукичева
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