17:21 04.05.2022
Получал денежные вознаграждения: начальника региональной структуры КТЖ признали виновным
Фото: Zakon.kz
Должностные полномочия превышал начальник Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» Тусупов С.И. и в результате похитил бюджетные деньги. Этот факт выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Павлодарской области, передает Zakon.kz.
В 2016 по 2021 год Тусупов С.И. в группе с гражданами Иманбеком С.М. и Сарсембиновым Т.М., превышая свои должностные полномочия, на системной основе незаконно собирали деньги с работников.
Осужденный заключал договоры на ремонт АТС, работы по которым фактически не были выполнены. За подпись в актах выполненных работ Тусупов С.И. получал денежные вознаграждения.
Судом Павлодара граждане Тусупов С.И., Иманбек С.М. и Сарсембинов Т.М. признаны виновными и приговорены к различным видам наказания. Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу