Экзамены по «Истории Казахстана» школьники будут сдавать устно – МОН

Школьнику легче продемонстрировать свои знания по «Истории Казахстана» в устной форме. Задания составлены на основе пройденного материала. При оценивании будут учитываться умение обучающихся отвечать на вопросы, правильно строить свой ответ, выражать свою точку зрения, делать выводы и апеллировать историческими фактами. Максимально выпускники смогут набрать по истории Казахстана 30 баллов. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова

По ее словам, на экзамене по «Истории Казахстана» школьникам на выбор будут даны 30 билетов, каждый из которых содержит три вопроса. Ответить нужно будет на вопросы одного билета.