ЕНТ-2022: какие новшества ждут выпускников

Прием заявлений начался 28 апреля и продлится до 14 мая. На сегодня более 130 тыс. человек зарегистрировались на основное ЕНТ-2022. Одна из главных новостей – абитуриенты получат две попытки сдачи ЕНТ для участия в конкурсе. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

Само тестирование, по его словам, пройдет с 16 мая по 5 июля. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120, время для сдачи тестирования – 240 минут, или четыре часа.

Директор Департамента высшего и послевузовского образования добавил, что предоставлены две попытки для сдачи ЕНТ, но изменение профильных предметов запрещено.

Если абитуриент сдавал при первой попытке физику и математику, то он может пересдать по этим же предметам. Менять профильные предметы запрещено. Еще один момент – при нарушении правил при первой попытке вторая уже не будет предоставлена. Адлет Тойбаев

По его словам, если поступающий сдал первую попытку успешно, но на второй попытке нарушил правила, то обе попытки также будут аннулированы – он лишится права участия в конкурсе на грант.

Также директор Департамента высшего и послевузовского образования напомнил, что в этом году единое национальное тестирование для обеспечения информационной безопасности проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый».

На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, установлена дополнительная фронтальная веб-камера, которая позволяет идентифицировать личность (Face ID) и предотвратить доступ посторонних лиц. Здесь уровень информзащищенности выше, чем был ранее. Адлет Тойбаев

Также он обратился к абитуриентам и родителям.

Мы хотели попросить наших абитуриентов и родителей быть осторожными. Именно в этот период мошенники пытаются предлагать свои псевдоуслуги и говорят, что они помогут сдать ЕНТ на высокие баллы. Уверяю вас, сейчас эта возможность близка к нулю. Меры, которые мы применяем при ЕНТ, не представляют возможности для фальсификации. Адлет Тойбаев

По словам директора Департамента высшего и послевузовского образования, благодаря Face ID есть возможность, которой не было ранее, – выявление подставных лиц.

У нас трехфазовая идентификация личности – идентификация во время ЕНТ, когда ребенок сидит за камерой, есть постмониторинг видеозаписей с ЕНТ. Пожалуйста, не поддавайтесь на уговоры мошенников и соблюдайте академическую честность. Адлет Тойбаев

Директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев сообщил, что в базу вопросов ЕНТ были введены контекстные тестовые задания по дисциплине «История Казахстана» с сохранением количества тестовых заданий без изменений.

Так, например, из 15 вопросов 5 вопросов являются контекстными, то есть нужно прочитать текст и ответить по ним.