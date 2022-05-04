Сбил на Lexus и жестоко избил работника: задержан подозреваемый

По данным областного ДП, инцидент произошел на одном из фермерских хозяйств близ станции Матай.

В ведомстве отмечают, что между работником и его работодателем возникла ссора, переросшая вскоре в драку.

В итоге скотник с женой и двумя несовершеннолетними детьми, собрав вещи, решили уйти. Однако 43-летний подозреваемый стал преследовать своего работника на Lexus-470 и, сбив его, начал добивать деревянной палкой.

Врачи диагностировали у потерпевшего осложненный гемопневмоторакс, переломы девяти ребер и лопатки, а также другие повреждения. Мужчина находится под наблюдением медиков в областной больнице.

Подозреваемый взят под стражу.

При задержании он, согласно медосвидетельствованию, находился в алкогольном опьянении легкой степени. Расследование по факту проводится по ст. 106 УК РК, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщили в полиции Аксуского района.

Внедорожник подозреваемого помещен на спецстоянку. Назначены экспертизы.