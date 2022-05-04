Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:41 04.05.2022

«Реал» в матче с «МСити» получит поддержку в лице Рафаэля Надаля

Теннис Матч ЛЧ Реал - МСити Фото: Instagram/rafaelnadal
Организаторы «Мастерса» в Мадриде согласились пойти навстречу «королю грунта» Надалю, который пожелал посетить ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Манчестер Сити», сообщает Zakon.kz.

Испанский теннисист попросил, чтобы его матч 4 мая в одиночном разряде с Миомиром Кецмановичем из Сербии не ставили на поздний запуск. Так как Рафаэль Надаль хотел бы присутствовать на полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Организаторы выполнили просьбу 21-кратного чемпиона турниров «Большего шлема» и поставили его встречу на 20:00 (по времени Нур-Султана).

Теннис Матч ЛЧ

Фото: Instagram/rafaelnadal

Полуфинальный поединок Лиги чемпионов начнется в 01:00 (по времени Нур-Султана). Напомним, «Манчестер Сити» неделю назад обыграл «Реал» – 4:3. Победитель данного противостояния сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Мадрид
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все