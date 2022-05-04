«Реал» в матче с «МСити» получит поддержку в лице Рафаэля Надаля

Испанский теннисист попросил, чтобы его матч 4 мая в одиночном разряде с Миомиром Кецмановичем из Сербии не ставили на поздний запуск. Так как Рафаэль Надаль хотел бы присутствовать на полуфинале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Организаторы выполнили просьбу 21-кратного чемпиона турниров «Большего шлема» и поставили его встречу на 20:00 (по времени Нур-Султана).

Фото: Instagram/rafaelnadal

Полуфинальный поединок Лиги чемпионов начнется в 01:00 (по времени Нур-Султана). Напомним, «Манчестер Сити» неделю назад обыграл «Реал» – 4:3. Победитель данного противостояния сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

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