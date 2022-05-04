Сильный дождь и гроза – в восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Днем на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке области – пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Актау днем ожидается гроза.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

В Актобе ночью и утром – туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на севере, юго-востоке 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.

Утром и днем на востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков 5-6 мая в горных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидаются формирование склонового стока и подъем уровней воды на реках. РГП «Казгидромет»

В Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.