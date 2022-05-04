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Законодательство РК
19:29 04.05.2022

Казахстан признал паспорта вакцинации Бельгии и Гонконга

Казахстан признал Фото: pixabay
Главный санитарный врач РК подписала новое постановление «О признании паспортов/сертификатов/справок, сообщает Zakon.kz.

Согласно ему, Казахстан признал паспорта вакцинации Королевства Бельгии и специального административного района КНР – Гонконга.

Ранее республика признала справки о вакцинации 33 стран: Аргентины, Белиза, Боливии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Индонезии, Ирана, Иордании, Испании, Канады, Кыргызстана, Мальдив, Монголии, Армении, Беларуси, Молдовы, Перу, Сан-Марино, Сербии, Туниса, Индии, Филиппин, Таиланда, Турции, Узбекистана, Черногории, Чехии, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии и Японии.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Константин Вноровский
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