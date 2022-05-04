20:06 04.05.2022
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $1 млрд
Фото: mod.gov.kz
В среду, 4 мая, состоялся телефонный разговор премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере, передает Telegram-канал премьер-министра РК.
Алихан Смаилов отметил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов США, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, в частности, запуска Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».