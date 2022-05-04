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Законодательство РК
20:06 04.05.2022

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $1 млрд

Телефонный разговор премьер-министров Фото: mod.gov.kz
В среду, 4 мая, состоялся телефонный разговор премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере, передает Telegram-канал премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов США, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, в частности, запуска Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

Константин Вноровский
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