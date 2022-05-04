В ВКО наградили одаренных школьников и студентов

В рамках чествования одаренных школьников и студентов в регионе прошла встреча акима области Даниала Ахметова с яркими представителями поколения будущего.

Фото: пресс-служба акима ВКО

«Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», – заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу Казахстана в начале года. В Усть-Каменогорске сегодня в рамках реализации плана мероприятий по проведению Года детей в Казахстане состоялась встреча одаренных школьников и студентов с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. Ребята, показавшие высокие достижения в учебе, творчестве и спорте, встретились с главой региона и поговорили о векторах развития Нового Казахстана, роли подрастающего поколения в формировании успешного будущего страны.

Казахстан является мировым лидером по добыче многих полезных ископаемых. Это безусловное богатство и основа благосостояния страны. Но что нужно сделать, чтобы мы с вами завтра стали одной из самых передовых стран? Мы должны конкурировать не по своим запасам, а к этим колоссальным богатствам народа Казахстана, что лежат в недрах, мы должны создать конкурентные основы в сфере знаний, и тогда, безусловно, успех обеспечен! Поэтому народ Казахстана, все мы – старшее поколение – с огромной верой, надеждой и любовью смотрим на вас! Аким ВКО Даниал Ахметов

Фото: пресс-служба акима ВКО

В 2021 году команда школьников Восточно-Казахстанской области достойно представила регион на престижных международных и республиканских олимпиадах. Школьниками завоевано 208 медалей, из которых 60 золотых, 66 серебряных и 82 бронзовых.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Так, на протяжении последних трех лет команда студентов колледжей региона становится абсолютным победителем Национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan и достойно представляет республику на международной арене. В Национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan в 2021 году студентами колледжей завоевано 27 медалей, из которых 13 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

В завершение 68 участникам встречи от имени акима области были вручены грамоты и дипломы, победителям Национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan – ноутбуки, одаренным школьникам – денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге.