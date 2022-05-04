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21:22 04.05.2022

Крупный пожар в Жетысуском районе Алматы – горела автоцистерна

Горят склад и цистерна в Жетысуском районе Фото: Zakon.kz
На складе по адресу: улица Ангарская, 97А горела автоцистерна с ГСМ. В ДЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности, сообщает Zakon.kz.

Пожарные выехали на место в 20:10.

Было возможно распространение огня на расположенные рядом цистерны и резервуар.

Горят склад и цистерна в Жетысуском районе

Фото: Zakon.kz

Была угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах.

На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 80 человек личного состава и 28 единиц техники. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Принятыми мерами удалось локализовать пожар в 21:20.

Площадь пожара уточняется. Оперативные действия направлены на снятие угрозы взрыва и недопущения воспламенения резервуаров.

Горят склад и цистерна в Жетысуском районе

Фото: Zakon.kz

Горят склад и цистерна в Жетысуском районе

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
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