21:22 04.05.2022
Крупный пожар в Жетысуском районе Алматы – горела автоцистерна
Фото: Zakon.kz
На складе по адресу: улица Ангарская, 97А горела автоцистерна с ГСМ. В ДЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности, сообщает Zakon.kz.
Пожарные выехали на место в 20:10.
Было возможно распространение огня на расположенные рядом цистерны и резервуар.
Фото: Zakon.kz
Была угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах.
На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 80 человек личного состава и 28 единиц техники. Пресс-служба ДЧС города Алматы
Принятыми мерами удалось локализовать пожар в 21:20.
Площадь пожара уточняется. Оперативные действия направлены на снятие угрозы взрыва и недопущения воспламенения резервуаров.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz