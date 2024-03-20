Крупный пожар произошел в цехе в Алматы

20 марта с 17:10 силы и средства ДЧС Алматы выехали тушить пожар в цехе по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, на тушение пожара и защиту соседних домов введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на водоисточники и обеспечена бесперебойная подача воды.





"Силами огнеборцев пожар локализован в 18:25 и ликвидирован в 18:40. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 18 марта 2024 года в Астане загорелся крупный склад. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.