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Крупный пожар произошел в цехе в Алматы

Крупный пожар произошел в цеху в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:46 Фото: МЧС РК
20 марта с 17:10 силы и средства ДЧС Алматы выехали тушить пожар в цехе по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, на тушение пожара и защиту соседних домов введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на водоисточники и обеспечена бесперебойная подача воды.

                                      

"Силами огнеборцев пожар локализован в 18:25 и ликвидирован в 18:40. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 18 марта 2024 года в Астане загорелся крупный склад. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров. 

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