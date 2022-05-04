Ситуация в Украине: Санкции против журналистов и поиск альтернативы российской нефти

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов.

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций предложила запретить фирмам ЕС осуществлять все услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в День Победы Кремль собирается объявить всеобщую мобилизацию.

День Победы 9 Мая в Украине будет отмечаться как госпраздник. Но с учетом нынешних условий, заявили в Минобороны страны.

Словакия поддерживает запрет на импорт нефти из РФ, но просит дать ей переходный период в три года, заявил глава Минэкономики Рихард Сулик.

Россия запретила въезд на свою территорию премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Также под санкции попали члены японского Кабмина, депутаты парламента, журналисты и научные деятели.

Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет, заявили в ОПЕК.

Еврокомиссия добавила к шестому пакету санкций ЕС запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, сообщает Bloomberg. Запрет коснется и юридических лиц.

Основополагающий акт Россия – НАТО не сдержит альянс от расширения своего военного присутствия в Восточной Европе. Financial Times приводит слова главы Военного комитета Роба Бауэра о том, что акт НАТО – Россия еще существует, но следовать ему альянс не будет.

Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Польша после прекращения прямых поставок газа из России получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее Польша отказалась от российского газа и отвергла систему расчетов в рублях.