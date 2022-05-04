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22:29 04.05.2022

Ситуация в Украине: Санкции против журналистов и поиск альтернативы российской нефти

Ситуация в Украине 4 мая Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в День Победы Кремль собирается объявить всеобщую мобилизацию. В Североатлантическом альянсе заявили, что не будут следовать акту НАТО – Россия, передает Zakon.kz.

  • Великобритания ввела санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов.

  • Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций предложила запретить фирмам ЕС осуществлять все услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в День Победы Кремль собирается объявить всеобщую мобилизацию.

  • День Победы 9 Мая в Украине будет отмечаться как госпраздник. Но с учетом нынешних условий, заявили в Минобороны страны.

  • Словакия поддерживает запрет на импорт нефти из РФ, но просит дать ей переходный период в три года, заявил глава Минэкономики Рихард Сулик.

  • Россия запретила въезд на свою территорию премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Также под санкции попали члены японского Кабмина, депутаты парламента, журналисты и научные деятели.

  • Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет, заявили в ОПЕК.

  • Еврокомиссия добавила к шестому пакету санкций ЕС запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, сообщает Bloomberg. Запрет коснется и юридических лиц.

  • Основополагающий акт Россия – НАТО не сдержит альянс от расширения своего военного присутствия в Восточной Европе. Financial Times приводит слова главы Военного комитета Роба Бауэра о том, что акт НАТО – Россия еще существует, но следовать ему альянс не будет.

  • Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

  • Польша после прекращения прямых поставок газа из России получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее Польша отказалась от российского газа и отвергла систему расчетов в рублях.

  • Президент США Джо Байден намерен обсудить новые санкции против России с лидерами «Большой семерки». «Мы всегда открыты к дополнительным санкциям. Я консультируюсь и буду разговаривать с членами G7 на этой неделе», — сказал американский лидер журналистам.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейская комиссия НАТО Великобритания Польша Украина Япония
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