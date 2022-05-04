Футболку Марадоны, в которой он забил «гол века», продали за $9,28 млн

Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.

Имя покупателя не разглашается.

По информации источника, на продажу была выставлена футболка аргентинца с матча 1/4 финала Чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре Марадона оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Стартовая цена футболки составляла €4,98 млн.

Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча. Отмечается, что продажа футболки Марадоны стала рекордной сделкой в истории спортивной атрибутики.

Отмечается, что это рекордная сумма, за которую продана атрибутика спортсмена, выступившего в официальном соревновании. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда за $5,64 млн была продана майка американского бейсболиста Бэйб Рута.

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