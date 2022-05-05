280 кг рыбы изъяли у браконьеров в Павлодарской области

Полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест» и около 22:00 у поселка Ленинский остановили автомобиль ВАЗ-21043.

В багажнике находились 11 мешков свежей рыбы, а именно карасей общим весом 280 кг. При этом водитель и пассажир не имели на груз разрешительных документов. Начальник Северного отдела полиции города Павлодара Бекзада Булежанов

В то же время с заявлением в полицию обратился арендатор озера Карасор возле населенного пункта Жумыскер Майского района. Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестные занимались незаконной добычей рыбы, причинив материальный ущерб на общую сумму 428 550 тенге.

Проводится проверка, автомобиль водворен на штрафную стоянку, рыба изъята и помещена в холодильную камеру.