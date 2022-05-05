Coca-Cola допустила полный уход с российского рынка

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора компании Джеймса Квинси.

По его словам, бизнес компании в стране «в какой-то момент полностью исчезнет», если вооруженные столкновения в Украине затянутся. В то же время Куинси поставил под сомнение влияние действий таких компаний, как Coca-Cola, на решения правительств, в том числе российского. Но в то же время, отметил Квинси, «символизм важен».

Ранее компания заявляла о приостановлении деятельности на территории России. Coca-Cola Company принадлежат бренды Coca-Cola, Fanta и Sprite.