ФРС США рекордно повысил ставку с 2000 года

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,75-1% годовых. Очередное повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов будет рассматриваться на следующих нескольких встречах руководства ФРС, сообщает Deutsche Welle.

В марте Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз американский Центробанк увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а повышения сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.

Руководство ФРС также объявило о намерении начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня.

По данным ФРС, инфляция, которая сейчас составляет 8,5%, является самой высокой за прошедшие 40 лет, что отражает связанный с пандемией COVID-19 дисбаланс спроса и предложения, более высокую стоимость энергоносителей и масштабное ценовое давление.

Дополнительное давление на инфляцию в сторону повышения, а также давление на экономическую активность оказывает военный конфликт в Украине. Также отмечается, что вызванные пандемией локдауны в Китае, вероятно, усугубят проблемы в цепочках поставок.

Сообщается, что ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет рассчитывает, что после адекватного ужесточения денежно-кредитной политики инфляция вернется на целевой уровень в 2%, а рынок труда останется сильным.