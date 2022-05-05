Мужчины подрались на дороге в Алматы

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов написал в своем Telegram-канале, что участники конфликта установлены.

Поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителя. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Как он отметил, ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города.