09:16 05.05.2022
Мужчины подрались на дороге в Алматы
фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, как двое мужчин дерутся на дороге. Не исключено, что предшествовал драке дорожный инцидент, передает Zakon.kz.
Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов написал в своем Telegram-канале, что участники конфликта установлены.
Поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителя. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Как он отметил, ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города.