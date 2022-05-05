10:04 05.05.2022
«Обсудили большие идеи»: Димаш Кудайберген встретился с продюсером Lady Gaga
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фото с продюсером Lady Gaga. Артист отметил, что они обговорили совместные планы, сообщает Zakon.kz.
Друзья, хочу вас познакомить с одним человеком. На мои концерты в Европе из Лос-Анджелеса прилетел один из основателей современной индустрии мобильных развлечений, продюсер популярной американской певицы Lady Gaga Ральф Саймон, – отмечено в подписи к фотографии.
Кудайберген отметил, что за долгое время общения это первое совместное фото.
Обсудили большие идеи и интересные совместные планы, – добавил он.
Комментаторы восторженно заявили, что уже ждут итогов сотрудничества.
Великолепное знакомство - супер!
Какие люди приезжают на твои концерты. Значит, ты – лучший!
Чем дело закончилось? Не томи! Когда ждать с концертами в Америке?
Надеюсь на ваше сотрудничество. Не зря же ты фото выложил, – написали пользователи.