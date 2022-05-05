В Узбекистане работодателей обяжут отправлять сотрудников в турпоездки

Установить порядок, в соответствии с которым в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» работодателями в коллективные договоры включаются правила по созданию для работников возможностей осуществления местных путешествий один раз в год. Часть расходов по путешествиям покрывается за счет средств внебюджетных фондов работодателей и других источников, не запрещенных законодательством, – говорится в документе.

Узбекские власти хотят поднять туризм на новый уровень. Отдельные министерства и ведомства будут курировать виды туризма для разных возрастных и социально уязвимых слоев населения.

С 1 сентября вводится кешбэк для внутренних туристов. Жителям Узбекистана, которые путешествуют по стране, будут возвращены 15% стоимости железнодорожных, автобусных и авиабилетов, 20% расходов на проживание в гостинице и 50% стоимости билетов в театры, музеи, цирки и художественные галереи.