Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:17 05.05.2022

В Узбекистане работодателей обяжут отправлять сотрудников в турпоездки

указ Фото: pixabay
С 1 июня 2022 года работодатели Узбекистана будут обязаны предоставлять своим сотрудникам отдых внутри страны. Соответствующее постановление вышло на сайте президента Узбекистана, передает Zakon.kz.
Установить порядок, в соответствии с которым в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» работодателями в коллективные договоры включаются правила по созданию для работников возможностей осуществления местных путешествий один раз в год. Часть расходов по путешествиям покрывается за счет средств внебюджетных фондов работодателей и других источников, не запрещенных законодательством, – говорится в документе.

Узбекские власти хотят поднять туризм на новый уровень. Отдельные министерства и ведомства будут курировать виды туризма для разных возрастных и социально уязвимых слоев населения.

С 1 сентября вводится кешбэк для внутренних туристов. Жителям Узбекистана, которые путешествуют по стране, будут возвращены 15% стоимости железнодорожных, автобусных и авиабилетов, 20% расходов на проживание в гостинице и 50% стоимости билетов в театры, музеи, цирки и художественные галереи.

Ирина Лукичева
Узбекистан
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все