В Пекине изменили период карантина для прибывающих из-за рубежа

Как сообщает агентство Суньхуа, те, кто въезжает в Китай через другие границы прочих городов и пробыл на карантине 14 дней, могут прибыть в Пекин. Кроме того, должны быть соблюдены все требования, аналогичные тем, которые предъявляются к местным жителям.

Эти изменения введены с учетом особенностей «омикрон-штамма» COVID-19. Такой вариант отличается более коротким инкубационным периодом и слабовыраженными симптомами. Официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь