10:36 05.05.2022
В Пекине изменили период карантина для прибывающих из-за рубежа
Фото: Zakon.kz
По новым правилам путешественники, въезжающие в Китай через Пекин, должны будут провести десять дней на карантине и еще семь дней – на самоизоляции, передает Zakon.kz.
Как сообщает агентство Суньхуа, те, кто въезжает в Китай через другие границы прочих городов и пробыл на карантине 14 дней, могут прибыть в Пекин. Кроме того, должны быть соблюдены все требования, аналогичные тем, которые предъявляются к местным жителям.
Эти изменения введены с учетом особенностей «омикрон-штамма» COVID-19. Такой вариант отличается более коротким инкубационным периодом и слабовыраженными симптомами. Официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь