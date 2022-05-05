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10:36 05.05.2022

В Пекине изменили период карантина для прибывающих из-за рубежа

Пекин ввел новые карантинные меры Фото: Zakon.kz
По новым правилам путешественники, въезжающие в Китай через Пекин, должны будут провести десять дней на карантине и еще семь дней – на самоизоляции, передает Zakon.kz.

Как сообщает агентство Суньхуа, те, кто въезжает в Китай через другие границы прочих городов и пробыл на карантине 14 дней, могут прибыть в Пекин. Кроме того, должны быть соблюдены все требования, аналогичные тем, которые предъявляются к местным жителям.

Эти изменения введены с учетом особенностей «омикрон-штамма» COVID-19. Такой вариант отличается более коротким инкубационным периодом и слабовыраженными симптомами. Официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь
Оксана Житникова
COVID-19 Китай Пекин
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