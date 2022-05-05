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Законодательство РК
10:50 05.05.2022

Ержан Ертаев назначен руководителем Экибастузской ГРЭС-1

Ержан Ертаев Фото: пресс-служба АО «Самрук-Энерго»
Решением совета директоров АО «Самрук-Энерго» генеральным директором ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» назначен Ержан Ертаев, передает Zakon.kz.

Ержан Ертаев родился в 1985 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский инновационный евразийский университет в 2008 году по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и в 2012 году – по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году электромехаником ТОО «Павлодар лифт», затем был главным специалистом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

В разные годы занимал руководящие должности в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской и Карагандинской областям, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области».

Ранее работал руководителем аппарата председателя правления АО «Самрук-Энерго».

Анастасия Стативкина
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