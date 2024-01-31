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Законодательство РК

Антимонопольное расследование начали в отношении "Экибастузской ГРЭС-1"

Антимонопольное расследование начали в отношении "Экибастузской ГРЭС-1" Фото: Telegram/azrk_bkda_online
В отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" начато антимонопольное расследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 31 января 2024 года, из информации, опубликованной на сайте Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК.

"О проведении расследования в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" по признакам злоупотребления доминирующим положением", – сообщил председатель АЗРК Марат Омаров.

По сведениям агентства, компания из года в год преднамеренно не реализует часть своего объема, отказываясь от конкуренции на торгах для поддержания цен на предельно допустимом уровне, что в итоге приводит к удорожанию электрической энергии для конечных потребителей.

"Расследование продолжается, по его итогам будет дана соответствующая оценка действиям объекта расследования".Пресс-служба АЗРК

Наряду с этим, как уточнили в агентстве, приняты меры на рынке электроэнергии в отношении KEGOC.

"Расследование в производстве", – добавили в пресс-службе АЗРК.

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АЗРК Казахстан Экибастуз
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