Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:13 05.05.2022

«Как с ними бороться»: вандалы разрисовали стены пещеры в Актау

вандализм, видео, наказание Фото: скриншот видео
Блогер Азамат Сарсенбаев разместил на странице в Instagram видео с девушкой, которая рисовала на стенах пещеры в Актау. На замечания очевидцев «художница» не реагировала, сообщает Zakon.kz.
Вандализм, бескультурье и полное отсутствие сопричастности к жизни города… И это, к сожалению, не дело рук «приезжих», а нас самих, местных жителей, – говорится в подписи к видео.

Комментаторы остались возмущены поступком.

  • И ведь взрослые люди. Печально.

  • И дальше рисует. Взрослая, штраф за вандализм!

  • И штраф, и 15 суток, мыть пещеру. Вот это будет запоминающееся наказание.

  • Люди, которые не могут вписать свое имя в историю, делают это где попало, – заявили пользователи.

Анастасия Московчук
Актау
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
05.05.2022
Женщину выдворили из Казахстана за тройное гражданство
05.05.2022
Мужчины подрались на дороге в Алматы
05.05.2022
Казахстанцы смогут самостоятельно сделать фото на документы
05.05.2022
Казахмыс поддержит развитие Улытауской области
05.05.2022
Главная Топ LIVE Все