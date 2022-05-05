11:13 05.05.2022
«Как с ними бороться»: вандалы разрисовали стены пещеры в Актау
Фото: скриншот видео
Блогер Азамат Сарсенбаев разместил на странице в Instagram видео с девушкой, которая рисовала на стенах пещеры в Актау. На замечания очевидцев «художница» не реагировала, сообщает Zakon.kz.
Вандализм, бескультурье и полное отсутствие сопричастности к жизни города… И это, к сожалению, не дело рук «приезжих», а нас самих, местных жителей, – говорится в подписи к видео.
Комментаторы остались возмущены поступком.
И ведь взрослые люди. Печально.
И дальше рисует. Взрослая, штраф за вандализм!
И штраф, и 15 суток, мыть пещеру. Вот это будет запоминающееся наказание.
Люди, которые не могут вписать свое имя в историю, делают это где попало, – заявили пользователи.