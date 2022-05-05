11:20 05.05.2022
Компания Petrosun искусственно завышала цены на автогаз – прокуратура Алматы
Фото: Zakon.kz
Прокуратура Алматы проверила деятельность ТОО «Petrosun» и установила, что компания искусственно завышала цены на автогаз, передает Zakon.kz.
Предприятие занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе. Доля рынка составляет 76,9%. В результате стоимость топлива повышалась до 323,8% за тонну товара.
Прокуратурой установлены факты злоупотребления монополистической деятельностью.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 221 ч. 2 УК РК. В рамках досудебного расследования добровольно возмещено 2,2 млрд тенге в бюджет государства. Досудебное расследование продолжается, иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК в настоящее время не подлежат разглашению. Пресс-служба прокуратуры Алматы