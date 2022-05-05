Компания Petrosun искусственно завышала цены на автогаз – прокуратура Алматы

Предприятие занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе. Доля рынка составляет 76,9%. В результате стоимость топлива повышалась до 323,8% за тонну товара.

Прокуратурой установлены факты злоупотребления монополистической деятельностью.