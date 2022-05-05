11:43 05.05.2022
Рафаэль Надаль выиграл первый матч после перелома ребра
Фото: Instagram/rafaelnadal
Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль провел первый официальный матч за полтора месяца. Перерыв был связан с травмой испанца. Надаль одержал победу на старте «Мастерса» в Мадриде, сообщает Zakon.kz.
«Король грунта» во втором круге испанского супертурнира обыграл Миомира Кецмановича из Сербии – 6:1, 7:6.
Напомним, Рафаэль Надаль не смог принять участие в некоторых грунтовых состязаниях из-за перелома ребра. Он получил травму на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
После матча с Кецмановичем Надаль и Новак Джокович посетили полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
В третьем круге Madrid Mutua Open Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
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