Рафаэль Надаль выиграл первый матч после перелома ребра

«Король грунта» во втором круге испанского супертурнира обыграл Миомира Кецмановича из Сербии – 6:1, 7:6.

Напомним, Рафаэль Надаль не смог принять участие в некоторых грунтовых состязаниях из-за перелома ребра. Он получил травму на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

После матча с Кецмановичем Надаль и Новак Джокович посетили полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

В третьем круге Madrid Mutua Open Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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