Игнорируя штормовые предупреждения – алматинец потерялся в ущелье Кимасар

В Службу спасения поступил вызов от ДЧС Алматы о потерявшемся парне в районе пика Фурманова.

Установив месторасположение по геолокации, спасатели обнаружили замерзающего 28-летнего мужчину в 22:30 в ущелье Кимасар. Найденный алматинец в медицинской помощи не нуждался, был эвакуирован спасателями до города. Служба спасения города Алматы

Как выяснили спасатели, игнорируя неоднократные штормовые предупреждения, молодой человек направился днем в горы один, а когда стемнело, потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу.