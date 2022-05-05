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11:37 05.05.2022

Игнорируя штормовые предупреждения – алматинец потерялся в ущелье Кимасар

турист, потерялся в горах Фото: pxhere
Спасатели Алматы эвакуировали потерявшегося парня из ущелья Кимасар. Замерзающего мужчину обнаружили поздно вечером, передает Zakon.kz.

В Службу спасения поступил вызов от ДЧС Алматы о потерявшемся парне в районе пика Фурманова.

Установив месторасположение по геолокации, спасатели обнаружили замерзающего 28-летнего мужчину в 22:30 в ущелье Кимасар. Найденный алматинец в медицинской помощи не нуждался, был эвакуирован спасателями до города. Служба спасения города Алматы

Как выяснили спасатели, игнорируя неоднократные штормовые предупреждения, молодой человек направился днем в горы один, а когда стемнело, потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу.

Анастасия Стативкина
Алматы
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