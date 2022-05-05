Дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое «золото» на Сурдлимпиаде-2022

В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанский спортсмен победил представителя Южной Кореи Ким Мин Сока. До решающей схватки Еркебулан Канафин был сильнее Рафаэля Кубелика из Франции.

К текущему моменту у сборной Казахстана семь наград — одно «золото», два «серебра» и четыре «бронзы». В медальном зачете казахстанцы находятся на 12-й строчке.

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