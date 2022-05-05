Пробный экзамен предложили ввести для получения водительских прав в Казахстане

Ужесточение процедуры получения водительских удостоверений увеличивает количество попыток, когда курсанты сдают экзамены для получения прав. Если раньше 50% успешно сдавали экзамены на получение водительских прав, то сейчас люди в среднем с пятой попытки начинают успешно сдавать экзамены. Соответственно, очередь на получение прав скапливается. Председатель правления НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин

Для решения данной проблемы, по его словам, нужно увеличить инфраструктуру автодромов. Кроме того, планируется открытие СпецЦОНов в Туркестане и Туркестанской области.