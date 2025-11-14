Как правильно подать заявку на экзамен для получения водительских прав в Казахстане
Так, получение водительского удостоверения начинается с оформления заявки на экзамен, которая создается через приложение "ЦОН".
Прежде всего в приложении нужно выбрать "Услуги СпеЦОН", а затем – "Первичное получение водительского удостоверения".
После чего необходимо согласиться на сбор и обработку статистических данных.
Далее следует выбрать категорию, вид КПП (механика или автомат) и СпецЦОН.
После уже казахстанцу присвоят номер заявки. И можно приступать к выбору региона, СпецЦОНа и удобного времени.
И в заключительной части нужно будет проверить данные бронирования.
Также специалисты подготовили подробное видео, где указали, на что именно стоит обратить внимание.
