Как правильно подать заявку на экзамен для получения водительских прав в Казахстане

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" напомнили казахстанцам, как правильно оформить заявку на экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Так, получение водительского удостоверения начинается с оформления заявки на экзамен, которая создается через приложение "ЦОН".

Прежде всего в приложении нужно выбрать "Услуги СпеЦОН", а затем – "Первичное получение водительского удостоверения".

После чего необходимо согласиться на сбор и обработку статистических данных.

Далее следует выбрать категорию, вид КПП (механика или автомат) и СпецЦОН.

После уже казахстанцу присвоят номер заявки. И можно приступать к выбору региона, СпецЦОНа и удобного времени.

И в заключительной части нужно будет проверить данные бронирования.

Также специалисты подготовили подробное видео, где указали, на что именно стоит обратить внимание.

Ранее сотрудники госкорпорации рассказывали, как в Казахстане восстановить свидетельство о рождении за три дня.