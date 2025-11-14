#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Советы

Как правильно подать заявку на экзамен для получения водительских прав в Казахстане

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:51 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" напомнили казахстанцам, как правильно оформить заявку на экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Так, получение водительского удостоверения начинается с оформления заявки на экзамен, которая создается через приложение "ЦОН".

Прежде всего в приложении нужно выбрать "Услуги СпеЦОН", а затем – "Первичное получение водительского удостоверения".

После чего необходимо согласиться на сбор и обработку статистических данных.

Далее следует выбрать категорию, вид КПП (механика или автомат) и СпецЦОН.

После уже казахстанцу присвоят номер заявки. И можно приступать к выбору региона, СпецЦОНа и удобного времени.

И в заключительной части нужно будет проверить данные бронирования.

Также специалисты подготовили подробное видео, где указали, на что именно стоит обратить внимание.

Ранее сотрудники госкорпорации рассказывали, как в Казахстане восстановить свидетельство о рождении за три дня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Получение водительских прав: казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена
13:45, 04 апреля 2025
Получение водительских прав: казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена
Получение водительских прав в Казахстане: назван важный момент
13:31, 12 июня 2025
Получение водительских прав в Казахстане: назван важный момент
Водительские права какой категории могут получить несовершеннолетние казахстанцы
11:14, 03 июля 2025
Водительские права какой категории могут получить несовершеннолетние казахстанцы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: