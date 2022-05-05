Арестован экс-глава КСК проблемного жилого комплекса в Алматы

По данным пресс-службы прокуратуры Наурызбайского района, на протяжении нескольких лет вопросы, связанные с управлением жилым комплексом «Премьера», вызывают недовольство и разногласия между жителями.

Стоит отметить, что комплекс обслуживается двумя КСК.

По результатам проведенных экспертиз установлена недостача свыше 70 млн тенге. Эта сумма была оплачена жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступила коммунальным службам города.

Прокуратурой района согласовано решение о признании бывшего председателя КСК подозреваемым, определена квалификация его деяний по статье 189 ч. 4 п. 2 УК РК («Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере»). Также прокуратурой с учетом тяжести совершенного преступления поддержано ходатайство органа следствия о необходимости ареста экс-председателя КСК, который в последующем с санкции суда был взят под стражу. Пресс-служба прокуратуры Наурызбайского района Алматы

В настоящее время, как уточнили в пресс-службе, расследование продолжается.

По мере завершения следствия уголовное дело для рассмотрения и вынесения окончательного вердикта будет направлено в суд. Пресс-служба прокуратуры Наурызбайского района Алматы

В прокуратуре отметили, что приняли меры по недопущению отключения ЖК от электро-, теплоснабжения, несмотря на имеющиеся задолженности.