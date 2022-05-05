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13:24 05.05.2022

Мбаппе и Салах вошли в европейский список Forbes «30 до 30»

Футбол Список Форбс Фото: Instagram/k.mbappe
Ведущие игроки мирового футбола Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Мохамед Салах («Ливерпуль») попали в европейский рейтинг Forbes «30 до 30», сообщает Zakon.kz. 

В данный список попали 30 человек в возрасте до 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе, а именно – в спорте.

Помимо Мбаппе и Салаха, в список вошли и другие известные спортсмены: баскетболист «Юты» Руди Гобер, пилот «Феррари» Шарль Леклер, теннисистки Эмма Радукану и Ига Швентек, лыжник-паралимпиец Дмитрий Суярко, велосипедистка Шарлотт Уортингтон, киберспортсмены Мичаэла Линтруп и Александр Костылев, гребец Белла Коллинз.  

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Куандык Шынасилов
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