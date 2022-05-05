Мбаппе и Салах вошли в европейский список Forbes «30 до 30»

В данный список попали 30 человек в возрасте до 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе, а именно – в спорте.

Помимо Мбаппе и Салаха, в список вошли и другие известные спортсмены: баскетболист «Юты» Руди Гобер, пилот «Феррари» Шарль Леклер, теннисистки Эмма Радукану и Ига Швентек, лыжник-паралимпиец Дмитрий Суярко, велосипедистка Шарлотт Уортингтон, киберспортсмены Мичаэла Линтруп и Александр Костылев, гребец Белла Коллинз.

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