13:24 05.05.2022
Мбаппе и Салах вошли в европейский список Forbes «30 до 30»
Фото: Instagram/k.mbappe
Ведущие игроки мирового футбола Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Мохамед Салах («Ливерпуль») попали в европейский рейтинг Forbes «30 до 30», сообщает Zakon.kz.
В данный список попали 30 человек в возрасте до 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе, а именно – в спорте.
Помимо Мбаппе и Салаха, в список вошли и другие известные спортсмены: баскетболист «Юты» Руди Гобер, пилот «Феррари» Шарль Леклер, теннисистки Эмма Радукану и Ига Швентек, лыжник-паралимпиец Дмитрий Суярко, велосипедистка Шарлотт Уортингтон, киберспортсмены Мичаэла Линтруп и Александр Костылев, гребец Белла Коллинз.
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