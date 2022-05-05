Какие мероприятия проведут ко Дню Победы в Алматы

В этом году День Победы в городе будет организован на высоком уровне, тем более что в последние два года полномасштабные мероприятия не проводились. Все участники войны и труженики тыла получат максимальное внимание как от местных властей, так и от Совета ветеранов. Председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов.

По его словам, чествовать ветеранов начали задолго до 9 Мая. По инициативе акимата Алматы и при поддержке маслихата ветеранам войны осуществляются единовременные выплаты в размере одного миллиона тенге. Кроме того, оказана единовременная социальная помощь ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, и ветеранам боевых действий на территории других государств.

В городе уже создана праздничная атмосфера, установлено 40 билбордов с портретами героев войны, размещены ролики на всех медиабордах и станциях метро на тему 9 Мая. Изготовлено 20 тысяч лент «Жеңіс лентасы», которые раздадут горожанам. Ахан Бижанов

Получить ленточки можно будет при посещении торгово-развлекательных центров, парковых зон, парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев, Центрального парка культуры и отдыха.

Стоит отметить, что помимо праздничного оформления районные акиматы проведут концерты для ветеранов и всех местных жителей.

Основная программа начнется 9 Мая в 9:30. В этом году будет организована акция «Батырларға тағзым», в рамках которой горожане пройдут по маршруту от ЦПКиО им. Горького до парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев по ул. Гоголя для возложения цветов в память погибших героев Великой Отечественной войны.

После возложения цветов состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В ходе мероприятия также будет организован праздничный обед для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

На месте празднования будут развернуты военные палатки и шатер, выставлены современная казахстанская военная техника и вооружение.

Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.