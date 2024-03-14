Наурыз по-новому: какие мероприятия пройдут в Алматы в честь праздника

С 14 по 23 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы организуют свыше 500 различных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, одно из главных событий – большое праздничное шествие "Көш. Наурыз — думан" состоится 21 марта. В конном и костюмированном параде примут участие порядка 500 человек.

Главные концерты с участием звезд эстрады будут организованы 21 марта на площади Астана и площади перед Дворцом Республики, а также во всех основных площадках районов города.

"Итак, в течение 10 дней в период "Наурызнама" алматинцы и гости мегаполиса могут посетить тематические выставки ремесленников и прикладного искусства, спектакли и концерты, творческие мастер-классы и поэтические вечера, принять участие в праздничных благотворительных акциях, молодежных фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных состязаниях по национальным видам спорта и различных конкурсах", – говорится в сообщении.

К слову, среди супружеских пар, которые создали семью 25 и 50 лет назад, будет организован конкурс "Күміс кереге" және "Алтын шаңырақ". Также в медучреждениях запланирована акция по прохождению скринингов целевых групп и профилактические осмотры жителей города.

"Портные по пошиву современной национальной одежды восхитят зрителей и готовятся к неделе моды "Тұмар", также представители фэшн-индустрии могут заявить о себе, приняв участие в конкурсе национальной одежды Fashion show. Союз этнодизайнеров с 17 по 24 марта на Арбате проведет ярмарку изделий ручной работы. Экоактивисты, представители коммунальных служб и неравнодушные граждане проведут акцию по посадке деревьев, очистке водоемов и уборке дворовых территорий", – добавили в акимате Алматы.

Практически во всех театрах Алматы будут проходить представления как для детей, так и для взрослых. К примеру, Театр кукол по мотивам казахских народных сказок готовит спектакли "Қаңбақ шал", "Ұр, тоқпақ!" и "Ер Төстік", Казахский государственный цирк проведет несколько благотворительных выездных представлений в детских домах, артисты "Алматы әуендері" организуют благотворительные концерты в центрах социальных услуг, театр традиционного искусства "Алатау" представит спектакль "Мәмлүк. Сұлтан Бейбарыс", проведет ряд благотворительных концертов, в музеях Алматы запланирован день открытых дверей, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа организует театрализованный музыкальный вечер "Ән жүйрігі Біржан сал", в Государственном архиве будет показ традиции и обрядов казахского народа: ұзату, бет-ашар, тұсау кесер, атастыру, в библиотеках города состоится викторина, книжные выставки и этнофестиваль "Берекенің ұлы мерекесі – әз-Наурыз!" и другие тематические мероприятия.

Кроме того, в Алматы с 14 по 30 марта будет проходить молодежный фестиваль Nauryz Fest и с 21 по 23 марта с 10:00 на площади Астана состоится спортивный фестиваль по национальным видам спорта: тогызкумалак, асык ату, бес асык, перетягивание каната, бык тартыс, қазақ күресі.

Главные праздничные концерты на Наурыз мейрамы пройдут в нескольких локациях: 21 марта в 11:00 на площади Астана "НАУРЫЗ – БЕРЕКЕ БАСТАУЫ", 21 марта в 11:00 на территории Казахской национальной академии искусств им. Жургенова, 21 марта в 12:00 на площади имени Абая (перед Дворцом Республики), а также 21-22 марта на площади Астана с 19:00 до 22:00 будут концерты с участием известных артистов. Кроме того, с 21 по 23 марта на Арбате (ул. Панфилова – Жибек жолы) будет организована развлекательно-познавательная программа.

Ранее сообщалось, что в 2024 году главным символом Наурыза в Казахстане стали тюльпаны.