«АрселорМиттал Темиртау» поддержал республиканский хакатон

С приветствием к участникам обратился заместитель акима города Темиртау Владислав Цай. Он отметил вклад индустриального университета в подготовку высококлассных специалистов.

Участникам хакатона представили на выбор три варианта задания. Так, от компании «АрселорМиттал Темиртау» была поставлена задача разработать образовательный портал. Halyk Bank предложил студентам разработать программу борьбы с фишингом, КарИУ – мобильные приложения для бронирования общежития и отображения карты занятости жилья. Команды имели право работать как над одной задачей, так и над всеми тремя сразу.

В жюри вошли представители акимата города Темиртау, Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области, АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Народный банк Казахстана».

Компания «АрселорМиттал Темиртау» является давним партнером КарИУ, и мы с энтузиазмом поддержали инициативу проведения хакатона. Возможно, ребята, продемонстрировавшие свои таланты, в будущем станут частью нашей дружной команды. Наши представители были задействованы в жюри и оценивали как сами проекты, так и участников хакатона. Самые яркие и перспективные студенты были отмечены, и в скором времени мы с ними свяжемся, чтобы пригласить для работы в компании. Благодаря новым талантам мы сможем сделать компанию лучше. Начальник сектора системной поддержки техники и систем ГИВЦ АО «АрселорМиттал Темиртау» Александр Щербов

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

По итогам хакатона победителем стала команда Карагандинского технического университета имени А. Сагинова. Второе место заняли разработчики из Карагандинского индустриального университета (Темиртау). Третье место поделили команды Университета Нархоз (Алматы) и Атырауского университета им. Х. Досмухамедова.

Все команды наградили ценными призами. От компании «АрселорМиттал Темиртау» победителям и обладателям второго места вручили памятные подарки и сертификаты в магазин бытовой техники.