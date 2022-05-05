«Похищают детей»: в Казнете рассылают старый фейк

Автор рассылки отмечает, что преступники якобы ездят из города в город и заманивают детей просьбами помочь найти сбежавшего щенка или котенка.

Однако это сообщение, как отмечено на сайте Stopfake.kz, распространяется в Сети предположительно с 2012 года. Данной криминальной сводкой периодически пугают жителей России и Казахстана.

К примеру, в 2016 году слухи о банде опровергали в Алматы. А уже в 2021 году призывали беречь детей в Тверской области России и в Восточном Казахстане. Так же и в 2022 году сообщали, что группа якобы орудует в Череповце.

Таким образом, рассылка является старым фейком, – заключили эксперты.