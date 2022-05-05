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14:14 05.05.2022

«Похищают детей»: в Казнете рассылают старый фейк

рассылка, Казнет, похищение детей Фото: pexels
Казахстанцы распространяют сообщение о банде педофилов, которые разъезжают по разным городам и похищают детей, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки отмечает, что преступники якобы ездят из города в город и заманивают детей просьбами помочь найти сбежавшего щенка или котенка.

Однако это сообщение, как отмечено на сайте Stopfake.kz, распространяется в Сети предположительно с 2012 года. Данной криминальной сводкой периодически пугают жителей России и Казахстана.

К примеру, в 2016 году слухи о банде опровергали в Алматы. А уже в 2021 году призывали беречь детей в Тверской области России и в Восточном Казахстане. Так же и в 2022 году сообщали, что группа якобы орудует в Череповце.

Таким образом, рассылка является старым фейком, – заключили эксперты.
Анастасия Московчук
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