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Законодательство РК
14:48 05.05.2022

В Шымкенте по дороге в школу сбили двух сестер

ДТП в Шымкенте, школьницы Фото: pixabay
Утром 5 мая на улице аль-Фараби в Шымкенте водитель совершил наезд на двух школьниц и врезался в столб, сообщает Zakon.kz.

В полиции города уточнили, что ДТП произошло из-за того, что водитель Hyundai Accent попытался избежать столкновения с Daewoo Nexia, но не справился с управлением.

Подростков доставили в больницу. Одну из девочек после осмотра врачей отпустили домой.Пресс-служба ДП Шымкента

По данному факту, как отметили в ведомстве, в отношении водителя, совершившего ДТП, составили протокол по ч. 2 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью».

Обе автомашины водворили на штрафстоянку. В соцсетях отмечают, что девочки являются сестрами.

Анастасия Московчук
Шымкент
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