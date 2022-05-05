В Шымкенте по дороге в школу сбили двух сестер

В полиции города уточнили, что ДТП произошло из-за того, что водитель Hyundai Accent попытался избежать столкновения с Daewoo Nexia, но не справился с управлением.

Подростков доставили в больницу. Одну из девочек после осмотра врачей отпустили домой. Пресс-служба ДП Шымкента

По данному факту, как отметили в ведомстве, в отношении водителя, совершившего ДТП, составили протокол по ч. 2 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью».

Обе автомашины водворили на штрафстоянку. В соцсетях отмечают, что девочки являются сестрами.