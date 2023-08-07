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Законодательство РК

В Шымкенте арестовали полицейского, сбившего двух пешеходов

zakon.kz Фото: zakon.kz
В Шымкенте арестовали полицейского, совершившего наезд на двух пешеходов. Об этом 7 августа 2023 года рассказал старший инспектор городского департамента полиции Бакдаулет Уразбаев, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 3 августа по ул. Байтурсынова водитель-полицейский Туранского районного управления полиции (РУП) совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП мать с несовершеннолетней дочерью с травмами доставили в медучреждение. 7 августа женщина скончалась в реанимационном отделении больницы.

"На сегодняшний день по факту ДТП проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Также сообщаем, что по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. В настоящее время он водворен в ИВС".Бакдаулет Уразбаев

По его словам, материалы уголовного дела с обвинительным актом направят в суд.

"Отметим, что ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции Кайрата Дальбекова".Бакдаулет Уразбаев


Динара Халдарова
Шымкент
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