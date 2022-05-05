Бездомные подрались из-за ревности в Алматы

По информации telegram-канала MegaPolice_NEWS, подрались они на пересечении пр. Желтоксан и ул. Казыбек би.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Его же приятель, будучи нетрезв, рассказал, что подрались мужчины из-за ревности. Еще не известно, какие показания даст пострадавший, когда выйдет из больницы.

Во всех обстоятельствах начали разбираться следователи Управления полиции Алмалинского района.