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15:37 05.05.2022

Курс доллара упал до 427,8 тенге

торги на бирже Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 427,8 тенге, снизившись сразу на 9,07 тенге, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс российского рубля продолжает расти и достиг 6,47 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился на 2,21 тенге и составил 65,31 тенге.

Cредневзвешенный курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов снизился до 464 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-436 тенге, евро – по 453-463 тенге, российские рубли – по 5,8-5,25 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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