Курс доллара упал до 427,8 тенге

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился на 2,21 тенге и составил 65,31 тенге.

Cредневзвешенный курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов снизился до 464 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-436 тенге, евро – по 453-463 тенге, российские рубли – по 5,8-5,25 тенге.