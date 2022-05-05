В Казахстане обновят более 500 школьных автобусов

Всего в 2022 году запланировано обновление 515 единиц техники, из них порядка 300 произведут в городе Сарани.

Саранский завод является показательным примером машиностроительного прогресса последних лет в нашей республике. Мы наблюдаем высокий набор навыков от местных инженеров, которые прошли обучение, в том числе, у иностранных производителей. Отрадно, что эти компетенции направлены на выпуск транспорта для самых важных пользователей – для детей. Безопасность движения очень важна. Каирбек Ускенбаев

Фото: пресс-служба МИИР РК

Министр сам решил опробовать одну из операций на производстве и вместе с молодыми специалистами осуществил символический сварочный шов каркаса школьного автобуса. Представители завода ознакомили делегацию и с другими этапами производства, в ходе чего рассказали об особенностях выпускаемой техники.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Автобусы предназначены для единовременной перевозки 20 детей и оснащены повышенной системой безопасности и комфорта. Это сиденья с 4-точечными ремнями безопасности, противопожарные системы в двигателе и топливном баке, круговой обзор для водителя в 360 градусов и многое другое. Учитывая разные климатические условия регионов, предусмотрены системы отопления и кондиционирования салона. Директор завода Аргулан Майконов

Руководитель предприятия добавил, что 7,5-метровый школьный транспорт создан по проекту мирового лидера производства автобусной техники компании Yutong, чья продукция выпускается в городе Сарани.

Фото: пресс-служба МИИР РК

К новому учебному году школьный транспорт будет передан девяти регионам страны.