В КГД рассказали, как возвратить государственную пошлину

На возврат могут рассчитывать налогоплательщики, уплатившие госпошлину ошибочно или отказавшиеся от совершения юридического действия.

Излишне уплаченная госпошлина

Излишне уплаченными признаются суммы госпошлины в случае подтверждения соответствующим уполномоченным госорганом посредством электронной базы или на бумажных носителях факта несовершения им действий, для осуществления которых требуется уплата госпошлины.

Фактом несовершения действий может быть отказ налогоплательщика от совершения действий до подачи соответствующих документов.

Излишне уплаченная сумма госпошлины возвращается налоговым органом на основании представленных налогоплательщиком заявления и документа соответствующего госоргана, подтверждающего правомерность возврата.

Возврат производится налоговым органом по месту уплаты пошлины на банковский счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

Ошибочно уплаченная госпошлина

Ошибочно уплаченной суммой госпошлины является сумма, при перечислении которой допущена одна из следующих ошибок:

в платежном документе: неверно указан идентификационный номер налогоплательщика; неверно указан идентификационный номер налогового органа; текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа или коду бюджетной классификации доходов; ошибочное исполнение банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика; уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик – отправитель денег не состоит на регистрационном учете; налогоплательщик – отправитель денег не является плательщиком государственной пошлины.

Возврат ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины предусмотрен по:

налоговому заявлению налогоплательщика;

заявлению банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

составленному налоговым органом протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины в случае выявления факта ошибки.

Возврат производится в течение пяти рабочих дней со дня представления налогового заявления налогоплательщика, заявления банка второго уровня; поступления ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины.

Таким образом, для возврата излишне или ошибочно уплаченной суммы госпошлины следует обратиться в орган госдоходов по месту уплаты с предоставлением налогового заявления по установленной форме и подтверждающего документа от уполномоченного госоргана, в который были поданы документы, являющиеся основанием для возврата. Комитет госдоходов МФ РК

Также налоговое заявление на проведение возврата излишне или ошибочно уплаченной суммы госпошлины можно направить в электронном виде через web-приложение КГД «Кабинет налогоплательщика», портал egov.kz, мобильное приложение e-Salyq Azamat с приложением подтверждающего документа.