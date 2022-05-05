Вывоз из страны более 10 тыс. долларов будут контролировать КНБ и Минфин

Приказ разработан в рамках реализации Указа президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Согласно документу Пограничная служба и КГД будут осуществлять контроль в автомобильных, авиационных, железнодорожных и морских пунктах пропуска при пропуске лиц, транспортных средств, грузов и товаров, по обеспечению скоординированной деятельности при осуществлении контроля за недопущением вывоза из РК в государства – члены ЕАЭС:

наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов по курсу Нацбанка на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Взаимодействие будет осуществляться в следующих формах:

осуществление работниками территориальных органов КГД мониторинга товаросопроводительных документов;

проведение военнослужащими ПС досмотра физических лиц и багажа;

совместное проведение досмотра транспортных средств, грузов и товаров;

обмен информацией, в том числе оперативной.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 мая.