Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:48 05.05.2022

Вывоз из страны более 10 тыс. долларов будут контролировать КНБ и Минфин

контроль за вывозом валюты со стороны Минфина и КНБ Фото: Twitter/КНБ РК
Министерство финансов РК подготовило проект совместного приказа по порядку взаимодействия органов КНБ и Минфина по недопущению вывоза за пределы Казахстана наличной иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Приказ разработан в рамках реализации Указа президента «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан».

Согласно документу Пограничная служба и КГД будут осуществлять контроль в автомобильных, авиационных, железнодорожных и морских пунктах пропуска при пропуске лиц, транспортных средств, грузов и товаров, по обеспечению скоординированной деятельности при осуществлении контроля за недопущением вывоза из РК в государства – члены ЕАЭС:

  1. наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов по курсу Нацбанка на дату вывоза;

  2. золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Взаимодействие будет осуществляться в следующих формах:

  • осуществление работниками территориальных органов КГД мониторинга товаросопроводительных документов;

  • проведение военнослужащими ПС досмотра физических лиц и багажа;

  • совместное проведение досмотра транспортных средств, грузов и товаров;

  • обмен информацией, в том числе оперативной.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 мая.

Лариса Черненко
КНБ МФ РК Казахстан
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
05.05.2022
Женщину выдворили из Казахстана за тройное гражданство
05.05.2022
Мужчины подрались на дороге в Алматы
05.05.2022
Казахстанцы смогут самостоятельно сделать фото на документы
05.05.2022
Казахмыс поддержит развитие Улытауской области
05.05.2022
Главная Топ LIVE Все