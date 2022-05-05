Град, ветер, пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 6 мая

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юго-востоке, западе – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

Днем в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют шквал, на горных перевалах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области – град, шквал.

В Атырауской области, на юго-востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской области, днем на западе, севере, в центре Павлодарской и Карагандинской областей, на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Мангистауской области – град, днем на юге области – пыльная буря, на большей части – усиление ветра до 15-20 м/с, на северо-западе, северо-востоке области порывы до 23-28 м/с.

Ночью на севере Костанайской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части – до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Утром и днем в Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, на севере и востоке области порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области – чрезвычайная пожарная опасность.