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Законодательство РК
22:31 05.05.2022

Пользователи Android водят лучше, чем владельцы iPhone –исследование

исследование пользователей iPhone, Android Фото: pixabay
Эксперты проанализировали поведение 20 тыс. водителей, которые проехали суммарно более 13 млн км, определив, пользователи какой системы смартфонов лучше управляют автомобилем, передает Zakon.kz.

Как сообщает iXNT.com, исследователи российской страховой платформы решили выяснить, какая категория пользователей водит безопаснее. Они изучили вождение людей, предпочитающих использовать смартфоны операционной системы Android и серии смартфонов iPhone.

Результаты опроса показали, что пользователи Android оказались лучшими водителями, получив более высокие и более безопасные оценки вождения, чем владельцы iPhone.

В каждой отдельной категории изучались такие параметры в управлении автомобилем, как общая безопасность вождения, факты превышения скорости и отвлечения внимания, а также количество маневров – поворотов, торможений и усиления скорости.

Оксана Житникова
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