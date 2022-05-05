Генпрокуратура напомнила казахстанцам об ответственности за разжигание розни

Как отметили в ведомстве, факты размещения публикаций с признаками разжигания розни наблюдаются в соцсетях – авторы подобных высказываний умышленно оскорбляют национальные чувства граждан либо этнической группы в целом.

Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку. Как правило, авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности. Генпрокуратура РК

В надзорном органе напомнили, что разжигающие рознь призывы запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по ст. 174 УК РК от двух до семи лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений.

Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, с истечением срока давности совершенного преступления или обвинительного приговора, по акту амнистии. К ним не применяются условное осуждение, условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо отсрочка отбывания наказания. Генпрокуратура РК

Как отметили в надзорном органе, осужденные за экстремистские преступления включаются в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний. Генпрокуратура РК