19:09 05.05.2022
Новые муралы с Кунаевым и Валихановым появились в Алматы
Фото: Zakon.kz
В историческом центре Алматы, на улице имени Валиханова, появились новые произведения искусства – муралы с портретами Динмухамеда Кунаева и Чокана Валиханова, пишет Zakon, пишет Zakon.kz.
Автор этих муралов – художник и архитектор проекта «Мануфактура» Адильжан Муса.
Чокан Валиханов изображен на улице, носящей его имя. Улица Кунаева находится параллельно Валиханова в том же районе, - рассказал Муса.
По словам художника, авторы проекта хотели, чтобы казахстанцы ближе познакомились с исторически значимыми личностями.
Так часто бывает, что люди идут по улице, а не знают самого элементарного – кем был этот человек, почему его именем назвали улицу, чем он прославился и так далее.Адильжан Муса