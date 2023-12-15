Редкое фото Динмухамеда Кунаева с женой появилось в Сети

В Сети появилась фотография Динмухамеда Кунаева с женой, сообщает Zakon.kz.

Фотографию опубликовал музей Д. А. Кунаева.

"Для меня Зухра Шариповна была самым родным человеком, близким другом. Мы вместе прожили 50 лет, 6 месяцев и 2 дня. Это счастье которое дается только один раз, и которое уже никогда не вернешь!", – вспоминал Динмухамед Кунаев в своей книге.





Кунаева Зухра Шариповна родилась 31 декабря 1918 года в Акмолинске в семье Ялымова Шарафа Хусаиновича, богатого татарского купца, бывшего главы городской управы. Скончалась 20 апреля 1990 года. Похоронена на Кенсайском кладбище в Алматы. Согласно завещанию Динмухамеда Ахмедовича, он был похоронен рядом с ее могилой в 1993 году.

Открытие Дома-музея Динмухамеда Кунаева после реставрации состоялось 19 апреля 2022 года.