Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:23 05.05.2022

Токаеву доложили о реализации второго этапа реформирования «Самрук-Қазына»

Токаеву доложили о реализации второго этапа реформирования «Самрук-Қазына» Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, президенту было доложено о реализации второго этапа реформирования АО «Самрук-Қазына». В рамках данного этапа основные усилия направлены на повышение эффективности портфельных компаний, оптимизацию затрат при максимизации их стоимости. Особое внимание уделяется повышению социальной ответственности бизнеса.

Саткалиев сообщил, что фонд продолжит реализацию программы приватизации активов с учетом сохранения контрольных долей в стратегических активах.

Токаев также был проинформирован о приоритетных проектах АО «Самрук-Қазына» в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Их осуществление позволит улучшить качество жизни населения страны и создать новые рабочие места. Фонд планирует расширить перечень приоритетных проектов.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся повышения эффективности деятельности группы компаний фонда, в том числе связанных с конкретными сроками реализации проектов и обеспечением прозрачности перед населением.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
05.05.2022
Женщину выдворили из Казахстана за тройное гражданство
05.05.2022
Мужчины подрались на дороге в Алматы
05.05.2022
Казахстанцы смогут самостоятельно сделать фото на документы
05.05.2022
Казахмыс поддержит развитие Улытауской области
05.05.2022
Главная Топ LIVE Все